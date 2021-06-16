Купер похвалил Кучерова за игру в победном матче «Тампы» против «Айлендерс»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер похвалил нападающего Никиту Кучерова за игру во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (4:2).

«Он невообразимо одарен. Невообразимо. Всё, что Кучеров демонстрирует на льду, он проделывает с такой грацией, что это вызывает бесконечное восхищение, — развел руками Купер. — Он способен создать момент буквально из воздуха. С таким видением площадки кажется, что ему все дается без какого-либо усилия или напряжения. Но при этом мы знаем, как он пашет на тренировках, и какая работа за этим стоит... Нам всем просто повезло, что мы имеем возможность наблюдать за плодами его таланта», — цитирует официальный сайт НХЛ Купера.

Благодаря победе «Тампа» сравняла счет в серии против «Айлендерс» — 1-1. Третий матч состоится 18 июня.

Во втором матче против «Айлендерс» Кучеров сделал 3 результативных передачи и вышел на четвертое место по результативности в плей-офф НХЛ среди россиян. Форвард является самым результативным игроком Кубка Стэнли с 2014 года.