Сергей Коньков: «Шарангович показывает яркие результаты в НХЛ»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил игру 25-летнего белорусского форварда «Калгари» Егора Шаранговича.

«Показателен пример Егора Шаранговича, — приводит «РБ Спорт» слова Конькова. — Он много занимался вместе с Михаилом Грабовским в межсезонье. И это помогло ему. Он провел яркий сезон в минском «Динамо», а сейчас показывает серьезные результаты в НХЛ. Для этого необходимо самосовершенствоваться и поддерживать высокую физическую сторону».

В регулярном чемпионате-2023/24 Шарангович провел 81 матч, в которых забросил 31 шайбу и сделал 28 передач.