Куликов признан первой звездой матча «Нэшвилл» — «Миннесота»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нэшвилл» — «Миннесота» (4:5 ОТ). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский защитник Дмитрий Куликов. 31-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме.

Второй звездой стал нападающий Кевин Фиала, который отметился одним голом и одной голевой передачей.

Замкнул тройку лучших форвард Юэль Эрикссон Эк. На его счету 2 гола и одна голевая передача.