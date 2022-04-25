«Сент-Луис» обыграл «Анахайм». Тарасенко, Бучневич и Барбашев забросили по шайбе

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 6:3.

В составе «блюзменов» 3 (1+2) очка набрал Иван Барбашев, 2 (1+1) очка у Павла Бучневича и Владимира Тарасенко, Алексей Торопченко завершил встречу с показателем полезности «-1».