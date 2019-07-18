Кулемин объяснил, почему молодые хоккеисты уезжают из КХЛ в НХЛ

Двукратный чемпион мира, российский нападающий магнитогорского "Металлурга" Николай Кулемин​ не согласен с мнением, что в КХЛ падает уровень соревнований. 33-летний хоккеист связывает отъезды молодых игроков за океан с личным интересом спортсменов.

– Многие после этого сезона уехали за океан, в том числе, и игроки "Металлурга". Массовый отток связан с тем, что лига стала менее привлекательна?

– Трудно сказать, очень много молодых ребят уезжают сейчас. А что, раньше было по-другому? Думаю, они хотят попробовать сыграть в другой лиге, проявить себя по-новому. Думаю, дело не в том, что в КХЛ происходит какой-то спад, здесь больше говорит личный интерес молодых игроков и их агентов. (Алена Гребенькова)

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