Кучерову осталось три очка до Овечкина в списке самых результативных россиян в истории Кубка Стэнли

Кучеров почти догнал Овечкина в списке самых результативных россиян Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, отдавший результативную передачу во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой» (2:1, 2-0 в серии), набрал 138-е (47+91) очко за карьеру в Кубке Стэнли.

28-летний форвард обошел Фила Эспозито и занял единоличное 39-е место по набранным очкам за всю историю Кубка Стэнли.

Строчков выше располагается Жак Лемар (139). Еще выше — российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (141).

Таким образом, до Овечкина Кучерову осталось три очка. Среди россиян выше них только уже завершивший карьеру Сергей Федоров (17-е место, 176 очков) и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (14, 180).

Лидирует в общем списке Уэйн Гретцки, у которого 382 (122+260) очков.

Кучеров за карьеру в НХЛ провел 563 матча, в которых набрал 617 (246+371) очков и заработал показатель полезности «+130».

Следующий матч серии между «Флоридой» и «Тампа-Бэй» пройдет в воскресенье, 22 мая, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — 20:30 мск.