«Это его работа, его дар, его талант». Плющев — о голевой передаче Кучерова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на игру нападающего «Тампы» Никиты Кучерова во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (2:1). Российский хоккеист отметился голевой передачей за 4 секунды до сирены.

«Радует, что он восстановился после своих травм и приносит пользу команде. Он не делает ничего выдающегося, он просто хорошо выполняет свою работу. Это и должен делать хороший нападающий в топовой команде. Это его основная работа, его дар, его талант», — сказал Плющев «СЭ».

«Тампа» обыграла «Флориду» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1. Счет в серии стал 2-0.

Третий матч в серии состоится 22 мая. Начало — 22.30 по московскому времени.