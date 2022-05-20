Кучерова назвали президентом США после его шедеврального паса в плей-офф НХЛ

Болельщики бурно отреагировали на голевой пас российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (2:1, 2-0 в серии).

28-летний форвард отдал голевую передачу из-за ворота за 3,6 секунды до конца прошедшей встречи. Победный гол забил Росс Колтон.

THAT'S ROSS GOAL-TON TO YOU ? pic.twitter.com/cH9UyQ0Znq — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 20, 2022

Следующий матч пройдет в воскресенье, 22 мая, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — 20:30 мск.

Болельщики в Twitter активно комментируют как гол, так и красивую передачу Кучерова, а также публикуют гифки:

«Это должен быть пас года. Передача на Колтона даже без взгляда. Уау».

«Что за захватывающий гол. Имею в виду, что он пришел из ниоткуда».

«А что насчет Кучерова и его паса под названием «глаза на заталке!».

«Что за пас от Куча. Очень грязно».

«Куч случается».

«Куч сделал то, что он делает».

«Куч подает Колтону шайбу на блюде».

«Кучеров — президент Соединенных штатов сейчас».

KUCHEROV IS THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES NOW — Ouch (@whyPhinswhywhy) May 20, 2022