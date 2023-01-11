Кучеров вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23.
Форвард сделал дубль и отдал два голевых паса в матче с «Коламбусом» (6:3). Теперь у него 59 (16+43) очков, он опередил Дэвида Пастрняка из «Бостона», у которого 58 (32+26) очков.
Лучшим бомбардиром сезона является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 77 (34+43) очками, на второй строчке его одноклубник Леон Драйзайтль с 62 (22+40) очками.
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|11.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|3 : 4
|11.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 5
|11.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|11.01
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 3 Б
|11.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|6 : 3
|11.01
|03:00
|
Детройт – Виннипег
|7 : 5
|11.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|1 : 2 Б
|11.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 3 ОТ
|11.01
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|11.01
|05:30
|
Колорадо – Флорида
|- : -
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