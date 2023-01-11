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Сегодня, 06:57

Кучеров вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Никита Кучеров (слева).
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23.

Форвард сделал дубль и отдал два голевых паса в матче с «Коламбусом» (6:3). Теперь у него 59 (16+43) очков, он опередил Дэвида Пастрняка из «Бостона», у которого 58 (32+26) очков.

Лучшим бомбардиром сезона является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 77 (34+43) очками, на второй строчке его одноклубник Леон Драйзайтль с 62 (22+40) очками.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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