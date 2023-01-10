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Сегодня, 23:00

НХЛ, 11 января: «Рейнджерс» сыграет с «Миннесотой», «Питтсбург» — «Ванкувер» и другие матчи

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
В ночь на 11 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей 11 января (время начала — московское)

03.00. «Баффало» — «Сиэтл»

03.00. «Каролина» — «Нью-Джерси»

03.00. «Рейнджерс» — «Миннесота»

03.00. «Питтсбург» — «Ванкувер»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Коламбус»

03.30. «Детройт» — «Виннипег»

03.30. «Айлендерс» — «Даллас»

04.00. «Сент-Луис» — «Калгари»

05.00. «Аризона» — «Сан-Хосе»

05.00. «Колорадо» — «Флорида»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 40 25 15 57
2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Вашингтон 43 23 20 52
4 Рейнджерс 41 22 19 51
5 Питтсбург 39 20 19 46
6 Айлендерс 41 22 19 46
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 39 12 27 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 38 20 18 42
5 Флорида 41 18 23 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 41 24 17 54
2 Виннипег 40 26 14 53
3 Миннесота 39 22 17 47
4 Нэшвилл 39 19 20 44
5 Колорадо 38 20 18 43
6 Сент-Луис 41 20 21 43
7 Аризона 39 13 26 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
3 Сиэтл 39 23 16 50
4 Калгари 41 19 22 46
5 Эдмонтон 42 21 21 45
6 Ванкувер 39 17 22 37
7 Сан-Хосе 41 12 29 32
8 Анахайм 41 12 29 28
Результаты / календарь
31.12
1.01
2.01
3.01
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11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
10.01 03:00
Баффало – Филадельфия
 0 : 4
10.01 03:30
Монреаль – Сиэтл
 0 : 4
10.01 03:30
Оттава – Нэшвилл
 0 : 3
10.01 06:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 6 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 57
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 34
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

38 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 26 1.87
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 16 2.24
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