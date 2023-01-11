Панарин об игре с «Миннесотой»: «Это русский стиль. Канадский стиль — просто выбрасывать шайбу»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Миннесотой» (4:3 Б).

Форвард пошутил над тем, что игра носила открытый характер и у обеих команд было много моментов.

«Это русский стиль. Пас-пас-бросок. Канадский стиль — просто выбрасывать шайбу, ведь так? Шестеркину, конечно, вряд ли понравилось то, что происходило сегодня, но мы все же победили», — приводит журналист Винс Меркольяно слова Панарина.

Панарин стал автором победного броска в серии буллитов против «Миннесоты». «Рейнджерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции с 53 очками в 42 матчах.