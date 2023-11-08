Кучеров с 22 очками возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Панарин — в тройке

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал лидером бомбардирской гонки НХЛ в этом сезоне. Нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче «регулярки» против «Монреаля» (5:3).

Таким образом, на счету россиянина 22 (10+12) очка в 13 матчах.

На втором месте идет нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон — 21 (6+15) очко. Третье место занимают сразу три хоккеиста — Артемий Панарин («Рейнджерс») с 20 (7+13) очками, Джек Хьюз («Нью-Джерси») с 20 (5+15) очками и Куинн Хьюз («Ванкувер») с 20 (5+15) очками.

Кучеров признан первой звездой матча против «Монреаля»