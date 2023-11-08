Кучеров признан первой звездой матча против «Монреаля»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:3).

30-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Второй звездой признан форвард Алекс Барре-Буле, забивший один гол. Третья звезда — вратарь «Канадиенс» Самуэль Монтембо, отразивший 24 броска и заменивший Джейка Аллена при счете 0:4.

В текущем сезоне Кучеров провел 13 матчей, в которых набрал 22 (10+12) очка.