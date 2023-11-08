«Калгари» победил «Нэшвилл», отыгравшись с 0:2. У Проворова результативный пас

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:2.

На шайбы Майка Маккэррона и Кифера Шервуда «Флэймз» ответили точными бросками Диллона Дюбе, Ноа Хэнифина, Блэйка Коулмэна и Назема Кадри, защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

После этого матча «Калгари» с 9 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 10 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Нэшвилл» — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Голы: Маккэррон — 1 (Фоуди, Дель Гайзо), 4:35 — 0:1. Шервуд — 3 (Евангелиста, Новак), 14:34 — 0:2. Дюбе — 2 (Задоров, Десаймон), 35:06 — 1:2. Хэнифин — 2 (Шарангович, Танев), 44:45 — 2:2. Коулмэн — 3 (Кадри, Десаймон), 46:24 — 3:2. Кадри — 2 (п.в., Шарангович, Зари), 58:21 — 4:2.

Вратари: Маркстрем — Сарос (57:24 — 58:21, 59:04 — 59:54).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (17+10+12) — 19 (6+10+3).

Наши: Задоров (16.22/0/0) — Тренин (14.41/1/0).

8 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16975 зрителей.