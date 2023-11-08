«Калгари» победил «Нэшвилл», отыгравшись с 0:2. У Проворова результативный пас
«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:2.
На шайбы Майка Маккэррона и Кифера Шервуда «Флэймз» ответили точными бросками Диллона Дюбе, Ноа Хэнифина, Блэйка Коулмэна и Назема Кадри, защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.
После этого матча «Калгари» с 9 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 10 очками — на 12-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Нэшвилл» — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
Голы: Маккэррон — 1 (Фоуди, Дель Гайзо), 4:35 — 0:1. Шервуд — 3 (Евангелиста, Новак), 14:34 — 0:2. Дюбе — 2 (Задоров, Десаймон), 35:06 — 1:2. Хэнифин — 2 (Шарангович, Танев), 44:45 — 2:2. Коулмэн — 3 (Кадри, Десаймон), 46:24 — 3:2. Кадри — 2 (п.в., Шарангович, Зари), 58:21 — 4:2.
Вратари: Маркстрем — Сарос (57:24 — 58:21, 59:04 — 59:54).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 39 (17+10+12) — 19 (6+10+3).
Наши: Задоров (16.22/0/0) — Тренин (14.41/1/0).
8 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16975 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|12
|9
|3
|19
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|11
|7
|4
|15
|4
|Айлендерс
|11
|5
|6
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Тампа-Бэй
|13
|6
|7
|16
|3
|Детройт
|13
|7
|6
|15
|4
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|12
|6
|6
|14
|4
|Аризона
|12
|6
|6
|13
|5
|Миннесота
|12
|5
|7
|12
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|11
|7
|4
|14
|5
|Сиэтл
|13
|4
|9
|11
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
|8.11
|03:00
|
Каролина – Баффало
|3 : 2 ОТ
|8.11
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 5
|8.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|5 : 3
|8.11
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|2 : 4
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 5
|8.11
|05:00
|
Калгари – Нэшвилл
|4 : 2
|8.11
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|4 : 3 Б
|8.11
|06:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|- : -
|8.11
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|- : -
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|22
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|12
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|10
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Джеймс Раймер
Детройт
|4
|1.52