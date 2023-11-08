Орлов признан третьей звездой матча с «Баффало»

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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:2 ОТ).

32-летний россиянин отметился результативной передачей. Первой звездой признан Мартин Нечас, забивший победный гол. Вторая звезда — вратарь Антти Ранта, отразивший 20 бросков из 22.

В текущем сезоне Орлов провел 13 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.