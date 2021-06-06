Бриндамор: «Каролине» надо было побеждать «Тампу», вряд ли Василевский еще раз пропустит четыре шайбы»
6 июня 2021, 05:41
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру вратаря «Тампы» Андрея Василевского в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ (4:6).
Российский голкипер «Лайтнинг» отразил 21 бросок по воротам.
«Не сказал бы, что забить столько Василевскому — положительный момент. Сегодня у нас была такая возможность, потому что он показал не лучшую свою игру. Мы забили ему четыре, нам надо было выигрывать этот матч. Вряд ли он еще раз пропустит четыре», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 1:30 мск.
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