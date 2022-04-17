Кучеров признан второй звездой матча с «Виннипегом»

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (7:4).

28-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка. Первой звездой признан защитник Виктор Хедман, у которого 4 результативные передачи. Третья звезда — форвард Ник Пол.

В текущем сезоне Кучеров провел 40 матчей, в которых набрал 51 (18+33) очко.