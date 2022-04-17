4 очка Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль», у Овечкина заброшенная шайба

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 8:4.

В составе «Кэпиталз» 4 (1+3) очка набрал Дмитрий Орлов, 4 (2+2) очка у Энтони Манты, две результативные передачи оформил Евгений Кузнецов, по шайбе забросили Александр Овечкин, Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй и Джастин Шульц и Ти Джей Оши. У «Канадиенс» дубль оформил Райан Полинг, по шайбе забросили Джейк Эванс и Ник Сузуки, Александр Романов сделал ассист.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Вашингтон» — 4:8 (0:1, 2:3, 2:4)

Голы: Дауд — 10 (Орлов, Манта), 12:23 — 0:1. Эванс — 11 (Дворак, Савар), 21:56 — 1:1. Манта — 8 (Эллер, Орлов), 28:03 — 1:2. Манта — 9 (Эллер), 28:37 — 1:3. Пелинг — 7 (Питри, Хоффман), 28:51 — 2:3. Овечкин — 47 (Кузнецов), 35:36 — 2:4. Пелинг — 8 (Т. Питлик, Романов), 42:22 — 3:4. Хэтэуэй — 13 (Дауд, Ларссон), 43:08 — 3:5. Орлов — 12 (Манта), 44:30 — 3:6. Шульц — 3 (бол., Орлов, Юханссон), 49:50 — 3:7. Сузуки — 20 (Питри), 54:53 — 4:7. Оши — 10 (бол., Кузнецов, Карлсон), 56:35 — 4:8.

Вратари: Монтембо — Ванечек.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 32 (15+9+8) — 41 (7+18+16).

Наши: Романов (23.49/2/-3) — Кузнецов (19.37/0/0), Овечкин (19.50/4/0), Орлов (18.13/3/+2).

17 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.