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Сегодня, 05:02

4 очка Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль», у Овечкина заброшенная шайба

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 8:4.

В составе «Кэпиталз» 4 (1+3) очка набрал Дмитрий Орлов, 4 (2+2) очка у Энтони Манты, две результативные передачи оформил Евгений Кузнецов, по шайбе забросили Александр Овечкин, Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй и Джастин Шульц и Ти Джей Оши. У «Канадиенс» дубль оформил Райан Полинг, по шайбе забросили Джейк Эванс и Ник Сузуки, Александр Романов сделал ассист.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Вашингтон» — 4:8 (0:1, 2:3, 2:4)

Голы: Дауд — 10 (Орлов, Манта), 12:23 — 0:1. Эванс — 11 (Дворак, Савар), 21:56 — 1:1. Манта — 8 (Эллер, Орлов), 28:03 — 1:2. Манта — 9 (Эллер), 28:37 — 1:3. Пелинг — 7 (Питри, Хоффман), 28:51 — 2:3. Овечкин — 47 (Кузнецов), 35:36 — 2:4. Пелинг — 8 (Т. Питлик, Романов), 42:22 — 3:4. Хэтэуэй — 13 (Дауд, Ларссон), 43:08 — 3:5. Орлов — 12 (Манта), 44:30 — 3:6. Шульц — 3 (бол., Орлов, Юханссон), 49:50 — 3:7. Сузуки — 20 (Питри), 54:53 — 4:7. Оши — 10 (бол., Кузнецов, Карлсон), 56:35 — 4:8.

Вратари: Монтембо — Ванечек.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 32 (15+9+8) — 41 (7+18+16).

Наши: Романов (23.49/2/-3) — Кузнецов (19.37/0/0), Овечкин (19.50/4/0), Орлов (18.13/3/+2).

17 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 75 23 52 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 75 49 26 104
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 77 28 49 67
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
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7 Сан-Хосе 73 29 44 69
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Баффало – Филадельфия
 4 : 3
17.04 02:00
Монреаль – Вашингтон
 4 : 8
17.04 02:00
Оттава – Торонто
 4 : 5 ОТ
17.04 02:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 7 : 4
17.04 03:00
Даллас – Сан-Хосе
 - : -
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Колорадо – Каролина
 - : -
17.04 05:00
Калгари – Аризона
 - : -
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Сиэтл – Нью-Джерси
 - : -
17.04 05:30
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