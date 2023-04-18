Бриндамор прокомментировал победу «Каролины» над «Айлендерс» в первом матче плей-офф НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвел итоги первого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (2:1, 1-0).

«Очевидно, это приятно — выйти вперед и играть с лидерством. Эта игра прошла именно так, как мы и ожидали. У них были отличные сейвы, и у нас были хорошие сейвы. Обе команды играли предельно неуступчиво», — приводит слова Бриндамора сайт НХЛ.

Второй матч серии между этими командами пройдет в ночь на 20 апреля и начнется в 2:00 мск.