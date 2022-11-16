Кросби вышел на 17-е место по очкам за карьеру в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 1426-е очко в НХЛ и вышел на 17-е место в истории.

Кросби отметился голом в домашнем матче с «Торонто», и благодаря этому на его счету стало 1426 (524+902) очков в НХЛ в 1124 играх. По этому показателю он вышел на 17-е место в истории лиги, обойдя канадца Брайана Троттье (1425). Следующая цель Кросби — Теэму Селянне, который набрал 1457 (684+773) очков в 1451 матче.

Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин находится на 19-м месте с 1424 (788+636) очками в 1292 матчах.

В нынешнем сезоне 35-летний канадец провел 16 матчей и сделал 17 (7+10) результативных действий.