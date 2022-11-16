Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в комментарии корреспонденту «СЭ» отреагировал на серию из четырех безголевых матчей Александра Овечкина в НХЛ.

«В прошлом сезоне было то же самое. Были игры, когда Саша не забивал. Там осталось всего сто шайб. За четыре года это очень реально. Не просто так его подписывали на четыре года. Плюс травмы партнеров тоже немаловажны. Он сам делает шикарные передачи. Такое бывает. Уверен, он дойдет до рекорда», — сказал Терещенко «СЭ».

Овечкин не забивает уже в четырех матчах НХЛ подряд. В этом сезоне на счету россиянина 18 матчей за «Вашингтон» и 14 (8+6) очков.

37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 788 голов. Россиянин уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).