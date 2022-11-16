Терещенко — о безголевой серии Овечкина: «Такое бывает. Уверен, он дойдет до рекорда»
Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в комментарии корреспонденту «СЭ» отреагировал на серию из четырех безголевых матчей Александра Овечкина в НХЛ.
«В прошлом сезоне было то же самое. Были игры, когда Саша не забивал. Там осталось всего сто шайб. За четыре года это очень реально. Не просто так его подписывали на четыре года. Плюс травмы партнеров тоже немаловажны. Он сам делает шикарные передачи. Такое бывает. Уверен, он дойдет до рекорда», — сказал Терещенко «СЭ».
Овечкин не забивает уже в четырех матчах НХЛ подряд. В этом сезоне на счету россиянина 18 матчей за «Вашингтон» и 14 (8+6) очков.
37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 788 голов. Россиянин уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|13
|3
|26
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|16
|10
|6
|21
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|16
|7
|9
|17
|6
|Вашингтон
|18
|7
|11
|16
|7
|Питтсбург
|16
|6
|10
|15
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|17
|9
|8
|21
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Флорида
|16
|9
|7
|19
|5
|Детройт
|16
|7
|9
|18
|6
|Монреаль
|16
|8
|8
|17
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|14
|8
|Оттава
|15
|5
|10
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|9
|7
|20
|2
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|16
|7
|9
|16
|5
|Чикаго
|15
|6
|9
|15
|6
|Нэшвилл
|16
|7
|9
|15
|7
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|14
|6
|8
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|26
|2
|Лос-Анджелес
|18
|10
|8
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|16
|6
|Сан-Хосе
|18
|6
|12
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|16
|5
|11
|11
|16.11
|03:00
|
Баффало – Ванкувер
|4 : 5
|16.11
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 5
|16.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|2 : 5
|16.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|5 : 4 ОТ
|16.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|5 : 2
|16.11
|03:30
|
Коламбус – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|16.11
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|2 : 1
|16.11
|06:00
|
Анахайм – Детройт
|3 : 2 ОТ
|16.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|16
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|10
|2.10