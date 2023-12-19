Кросби сравнялся с Робитайлом по количеству победных голов в истории НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3).
Как сообщает сайт лиги, это 89-й победный гол Кросби за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Люком Робитайлом и теперь делит с ним 24-е место. Лидером является чешский нападающий Яромир Ягр, на счету которого 135 победных голов.
В текущем Кросби набрал 33 (18+15) очка в 30 матчах за «Питтсбург». Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|29
|21
|8
|43
|2
|Филадельфия
|30
|17
|13
|37
|3
|Айлендерс
|30
|14
|16
|36
|4
|Каролина
|31
|16
|15
|35
|5
|Вашингтон
|28
|15
|13
|34
|6
|Нью-Джерси
|29
|16
|13
|33
|7
|Питтсбург
|30
|14
|16
|31
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|29
|19
|10
|43
|2
|Торонто
|28
|16
|12
|38
|3
|Флорида
|30
|18
|12
|38
|4
|Детройт
|31
|15
|16
|34
|5
|Тампа-Бэй
|32
|14
|18
|33
|6
|Монреаль
|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|32
|13
|19
|29
|8
|Оттава
|26
|11
|15
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|2
|Колорадо
|31
|19
|12
|40
|3
|Виннипег
|30
|18
|12
|39
|4
|Нэшвилл
|31
|18
|13
|36
|5
|Аризона
|30
|15
|15
|32
|6
|Сент-Луис
|30
|15
|15
|31
|7
|Миннесота
|29
|12
|17
|28
|8
|Чикаго
|30
|9
|21
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|47
|2
|Ванкувер
|32
|21
|11
|44
|3
|Лос-Анджелес
|27
|17
|10
|38
|4
|Калгари
|31
|12
|19
|29
|5
|Сиэтл
|33
|10
|23
|29
|6
|Эдмонтон
|28
|13
|15
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|31
|9
|22
|21
Результаты / календарь
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24.12
|19.12
|03:00
|
Питтсбург – Миннесота
|4 : 3
|19.12
|03:00
|
Детройт – Анахайм
|3 : 4
|19.12
|03:30
|
Виннипег – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|19.12
|04:00
|
Даллас – Сиэтл
|4 : 3 ОТ
|19.12
|05:30
|
Калгари – Флорида
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|31
|52
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|31
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|32
|44
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|32
|23
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|31
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Мартин Джонс
Торонто
|3
|1.85
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93
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