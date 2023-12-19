Капризов продлил безголевую серию до шести матчей

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не смог забить в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:4).

Таким образом, 26-летний россиянин продил серию без заброшенных шайб до шести матчей: последний раз форвард забивал 6 декабря в матче с «Калгари» (5:2).

В текущем сезоне Капризов провел 29 матчей, в которых набрал 25 (8+17) очков.