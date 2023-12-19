«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» на выезде проиграл «Далласу» в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

У «Старз» дубль оформил Мэтт Дюшен, еще по голу на счету Джейсона Робертсона и Томаса Харли. За «Кракен» забили Томаш Татар, Мэтти Бенирс и Эли Толванен.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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