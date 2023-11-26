Кросби – о возможной встрече с Овечкиным: «Знаю, что мы оба пьем пиво, так что...»

Нападающий «Питссбурга» Сидни Кросби ответил на вопрос о возможной встрече с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным после завершения карьеры.

«На самом деле, я не загадываю так далеко вперед. Я пью пиво. Знаю, что и он пьет, так что...

Думаю, что мы оба, вероятно, хотим задержаться подольше. Так что время для пива или чего-то другого, что мы выпьем, еще не пришло. Но да, вероятно, мы можем вспомнить многое из того, через что прошли вместе за эти годы. Думаю, существует чувство, что мы прошли через что-то совершенно особенное», – приводит слова Кросби The Athletic.

Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ в чемпионате сезона-2005/06.

В текущем сезоне 36-летний Кросби набрал 24 (13+11) очка в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В активе 38-летнего Овечкина 12 (5+7) очков в 17 играх.

Ранее Овечкин заявил, что считает себя и Кросби спасителями НХЛ.