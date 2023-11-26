Кросби – о возможной встрече с Овечкиным: «Знаю, что мы оба пьем пиво, так что...»
Нападающий «Питссбурга» Сидни Кросби ответил на вопрос о возможной встрече с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным после завершения карьеры.
«На самом деле, я не загадываю так далеко вперед. Я пью пиво. Знаю, что и он пьет, так что...
Думаю, что мы оба, вероятно, хотим задержаться подольше. Так что время для пива или чего-то другого, что мы выпьем, еще не пришло. Но да, вероятно, мы можем вспомнить многое из того, через что прошли вместе за эти годы. Думаю, существует чувство, что мы прошли через что-то совершенно особенное», – приводит слова Кросби The Athletic.
Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ в чемпионате сезона-2005/06.
В текущем сезоне 36-летний Кросби набрал 24 (13+11) очка в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В активе 38-летнего Овечкина 12 (5+7) очков в 17 играх.
Ранее Овечкин заявил, что считает себя и Кросби спасителями НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|19
|15
|4
|31
|2
|Филадельфия
|21
|11
|10
|23
|3
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|4
|Каролина
|19
|11
|8
|22
|5
|Айлендерс
|20
|8
|12
|22
|6
|Питтсбург
|20
|10
|10
|20
|7
|Нью-Джерси
|19
|9
|10
|19
|8
|Коламбус
|21
|6
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|14
|6
|31
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|21
|10
|11
|25
|4
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|5
|Торонто
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|21
|9
|12
|20
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|26
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|26
|3
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|21
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|18
|6
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|7
|Миннесота
|18
|5
|13
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|21
|14
|7
|29
|4
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|5
|Калгари
|20
|8
|12
|19
|6
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
|7
|Эдмонтон
|19
|6
|13
|13
|8
|Сан-Хосе
|20
|3
|17
|8
|26.11
|00:05
|
Лос-Анджелес – Монреаль
|4 : 0
|26.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|3 : 2
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|7 : 2
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|0 : 1 Б
|26.11
|06:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|26.11
|06:00
|
Колорадо – Калгари
|- : -
|26.11
|06:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|26.11
|21:00
|
Детройт – Миннесота
|- : -
|26.11
|22:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|21
|32
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|20
|31
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|19
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|19
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Адин Хилл
Вегас
|12
|1.98