«Питтсбург» — «Торонто»: видеообзор матча

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пингвинз» отличились Джейк Гюнцель, Ноэль Аккиари и Эрик Карлссон. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Тайлер Бертуцци и Мэттью Низ, вратарь Илья Самсонов остался в запасе.

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