Крайдер вышел на пятое место в истории «Рейнджерс» по первым голам в матчах

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер открыл счет на 22-й секунде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Форвард в 49-й раз забросил первую шайбу в матчах за команду из Нью-Йорка и вышел на пятое место по этому показателю, опередив Энди Батгейта (48).

Рекорд по числу первых голов в матчах за «Рейнджерс» принадлежит Роду Жильберу (72).