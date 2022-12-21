Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:47

Крайдер вышел на пятое место в истории «Рейнджерс» по первым голам в матчах

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер открыл счет на 22-й секунде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Форвард в 49-й раз забросил первую шайбу в матчах за команду из Нью-Йорка и вышел на пятое место по этому показателю, опередив Энди Батгейта (48).

Рекорд по числу первых голов в матчах за «Рейнджерс» принадлежит Роду Жильберу (72).

0
Читайте также
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Путин обвинил Киев в намеренных обстрелах жилых кварталов Донецка
В Турции предсказали Украине катастрофу из-за конфликта с Россией
СМИ сообщили о планах Зеленского посетить конгресс США
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ, матчи 21 декабря: «Питтсбург» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» против «Тампы-Бэй»

Марченко сравнял счет в матче с «Филадельфией» и забросил третью шайбу в сезоне
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 31 21 10 44
2 Каролина 31 19 12 44
3 Рейнджерс 33 18 15 41
4 Питтсбург 31 18 13 40
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 31 10 21 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Баффало 32 16 16 34
5 Флорида 33 15 18 34
6 Детройт 31 13 18 33
7 Монреаль 32 15 17 32
8 Оттава 31 14 17 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 31 20 11 41
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 32 16 16 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 30 17 13 37
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 32 14 18 34
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 33 10 23 26
8 Анахайм 32 9 23 21
Результаты / календарь
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
21.12 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 - : -
21.12 03:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
21.12 03:00
Торонто – Тампа-Бэй
 - : -
21.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 - : -
21.12 04:00
Виннипег – Оттава
 - : -
21.12 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
21.12 06:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 - : -
21.12 06:30
Сан-Хосе – Калгари
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 33 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 33 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 1.96
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 12 1.98
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости