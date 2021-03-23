Кравцова допустили к тренировкам «Рейнджерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов получил разрешение тренироваться с командой. 23 марта у игроков команды из Нью-Йорка выходной, но некоторые хоккеисты проведут индивидуальные занятия на льду, пишет в Twitter журналист Рик Карпинелло.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Кравцов провел в составе «Трактора» 49 матчей, в которых набрал 24 (16+8) очка. Россиянин был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ-2018.

В сезоне-2019/20 Кравцов уже выступал в системе «Рейнджерс»: на его счету 39 игр в АХЛ за «Хартфорд», в составе которого он набрал 15 (6+9) очков. В НХЛ он не провел ни одной встречи.

Кравцов готов дебютировать в «Рейнджерс». Но так ли он там нужен?