«Нью-Джерси» готов обменять Суббана с удержанием зарплаты

«Нью-Джерси» готов рассмотреть варианты обмена защитника Пи-Кея Суббана, сообщает 23 марта The New York Post. При этом «Дэвилз» готовы удержать часть зарплаты хоккеиста.

Контракт 31-летнего канадца с зарплатой в 9 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2021/22.

В этом регулярном чемпионате защитник провел 29 матчей и набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «-5».