Кожевников: «Овечкин как был настоящим русским мужиком, так им и остается»
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил форму нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Конечно, Кучеров в отличной форме, но мы ждем от Александра Овечкина одного — нового рекорда по голам в НХЛ. Лет пять назад наши журналисты резко начали мочить Сашу. Писать, что он не любит российский хоккей. Но это же не так! Его надо поддерживать, ценить. Он наш, свой! Он как был настоящим русским мужиком, так им и остается. Клуб его любит, простые болельщики тоже. Он великий», — цитирует LiveResult Кожевникова.
В сезоне-2023/24 30-летний Кучеров принял участие в 78 матчах «Тампы», забросил 43 шайбы и отдал 98 результативных передач. На счету 38-летнего Овечкина 64 (30+34) очка в 76 играх. Ему сталось забросить еще 42 шайбы, чтобы догнать Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|80
|53
|27
|110
|2
|Каролина
|80
|51
|29
|109
|3
|Айлендерс
|79
|37
|42
|89
|4
|Питтсбург
|79
|37
|42
|86
|5
|Вашингтон
|79
|37
|42
|85
|6
|Филадельфия
|80
|37
|43
|85
|7
|Нью-Джерси
|80
|38
|42
|81
|8
|Коламбус
|80
|26
|54
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|80
|50
|30
|106
|3
|Торонто
|79
|46
|33
|101
|4
|Тампа-Бэй
|79
|44
|35
|96
|5
|Детройт
|79
|38
|41
|85
|6
|Баффало
|80
|38
|42
|81
|7
|Оттава
|79
|35
|44
|74
|8
|Монреаль
|79
|30
|49
|73
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|80
|50
|30
|109
|2
|Виннипег
|79
|49
|30
|104
|3
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|4
|Нэшвилл
|80
|46
|34
|97
|5
|Сент-Луис
|80
|42
|38
|89
|6
|Миннесота
|79
|37
|42
|84
|7
|Аризона
|80
|35
|45
|75
|8
|Чикаго
|79
|23
|56
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|79
|48
|31
|105
|2
|Эдмонтон
|78
|48
|30
|102
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|95
|4
|Вегас
|79
|43
|36
|94
|5
|Сиэтл
|78
|33
|45
|79
|6
|Калгари
|79
|36
|43
|77
|7
|Анахайм
|80
|26
|54
|57
|8
|Сан-Хосе
|79
|19
|60
|47
|13.04
|03:00
|
Сент-Луис – Каролина
|2 : 5
|13.04
|03:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|1 : 5
|13.04
|04:00
|
Эдмонтон – Аризона
|2 : 3 ОТ
|13.04
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|3 : 6
|13.04
|05:00
|
Вегас – Миннесота
|7 : 2
|13.04
|19:30
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|13.04
|22:00
|
Даллас – Сиэтл
|- : -
|13.04
|23:00
|
Колорадо – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|78
|141
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|78
|68
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|77
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|80
|54
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84