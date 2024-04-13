Крикунов сравнил успехи Кучерова и Овечкина в НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов сравнил нападающего «Тампы» Никиту Кучерова и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Кучеров — главный российский хоккеист в НХЛ? Да, Кучеров. Сейчас он хорош. но Овечкин есть Овечкин. Александр стремится к тому, чтобы побить рекорд Гретцки, вся Россия ждет этого дня. Хотя понятно, что это непросто. У него есть два года, чтобы установить новый рекорд. Саша очень мощный парень, здоровья ему хватит еще надолго, если он захочет играть», — цитирует Крикунова LiveResult.
В сезоне-2023/24 30-летний Кучеров принял участие в 78 матчах «Тампы», забросил 43 шайбы и отдал 98 результативных передач. На счету 38-летнего Овечкина 64 (30+34) очка в 76 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|80
|53
|27
|110
|2
|Каролина
|80
|51
|29
|109
|3
|Айлендерс
|79
|37
|42
|89
|4
|Питтсбург
|79
|37
|42
|86
|5
|Вашингтон
|79
|37
|42
|85
|6
|Филадельфия
|80
|37
|43
|85
|7
|Нью-Джерси
|80
|38
|42
|81
|8
|Коламбус
|80
|26
|54
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|80
|50
|30
|106
|3
|Торонто
|79
|46
|33
|101
|4
|Тампа-Бэй
|79
|44
|35
|96
|5
|Детройт
|79
|38
|41
|85
|6
|Баффало
|80
|38
|42
|81
|7
|Оттава
|79
|35
|44
|74
|8
|Монреаль
|79
|30
|49
|73
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|80
|50
|30
|109
|2
|Виннипег
|79
|49
|30
|104
|3
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|4
|Нэшвилл
|80
|46
|34
|97
|5
|Сент-Луис
|80
|42
|38
|89
|6
|Миннесота
|79
|37
|42
|84
|7
|Аризона
|80
|35
|45
|75
|8
|Чикаго
|79
|23
|56
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|79
|48
|31
|105
|2
|Эдмонтон
|78
|48
|30
|102
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|95
|4
|Вегас
|79
|43
|36
|94
|5
|Сиэтл
|78
|33
|45
|79
|6
|Калгари
|79
|36
|43
|77
|7
|Анахайм
|80
|26
|54
|57
|8
|Сан-Хосе
|79
|19
|60
|47
|13.04
|03:00
|
Сент-Луис – Каролина
|2 : 5
|13.04
|03:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|1 : 5
|13.04
|04:00
|
Эдмонтон – Аризона
|2 : 3 ОТ
|13.04
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|3 : 6
|13.04
|05:00
|
Вегас – Миннесота
|7 : 2
|13.04
|19:30
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|13.04
|22:00
|
Даллас – Сиэтл
|- : -
|13.04
|23:00
|
Колорадо – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|78
|141
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|78
|68
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|77
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|80
|54
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84