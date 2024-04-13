«Вашингтон» и «Тампа-Бэй» сыграют в матче НХЛ 14 апреля

В ночь с 13 на 14 апреля «Вашингтон» дома примет «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 00.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» можно с помощью тематических сообществ в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — первый, второй и третий.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события противостояния НХЛ между «Кэпиталз» и «Лайтнинг».

«Вашингтон» с 85 набранными баллами после 79 матчей находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» — шестая с 96 очками после 79 встреч на Востоке.

В текущем сезоне российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел 76 матчей и набрал 64 (30+34) очка.

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