Ковалева попросили назвать трех лучших россиян в НХЛ. Он вспомнил только одну фамилию.

Тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев принял участие в эфире Instagram с каналом «Хоккей в курсе». Его попросили назвать трех лучших россиян в текущем сезоне НХЛ.

— Малкин мне все время нравился, еще когда в сборной был молодым. — Хорошо играет..кто у нас еще там есть. В «Сент-Луисе» по-моему, да? Кто у нас еще есть? В «Тампа-Бэй» кто-то.

Вероятно, Ковалев имел в виду Владимира Тарасенко, пропустившего большую часть сезона из-за травмы, и Никиту Кучерова.