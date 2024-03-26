Кошелев спрогнозировал, когда Овечкин покорит рекорд Гретцки

28-летний форвард казанского «Ак Барса» Семен Кошелев предположил, когда нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин превзойдет рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.

«Слежу ли за погоней Овечкина? Тут и следить не надо, ленты новостей все делают. Думаю, что через сезон Александр спокойненько дойдет до рекорда Гретцки», — приводит слова Кошелева Metaratings.

Овечкин с 848 заброшенными шайбами идет на втором месте в списке лучших снайперов НХЛ, отставая от Гретцки на 46 голов.