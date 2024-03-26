«Вашингтон» на своем льду сыграет против «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 27 марта. Игра состоится на арене «Кэпитал-Уан арена» в городе Вашингтон, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Детройт» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Вашингтон» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 79 очков. «Детройт» идет на 9-й строчке «Востока», имея в своем активе 78 очков. «Вашингтон» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 79 очков. «Детройт» идет на 9-й строчке «Востока», имея в своем активе 78 очков.

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