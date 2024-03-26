Копитар сделал 40 голевых передач в 14 сезонах НХЛ — это рекорд среди действующих игроков

Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар набрал 2 (1+1) очка в матче с «Ванкувером» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

36-летний словенец в 14 сезонах лиги отдал минимум 40 голевых передач. Копитар сравнялся по этому показателю с нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби. Результат является рекордным среди действующих игроков НХЛ.

Среди игроков, которые завершили 10 и более сезонов с 40 голевыми передачами, Патрик Кейн (13), Никлас Бэкстрем (12), Евгений Малкин (11) и Клод Жиру (11).