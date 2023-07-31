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Сегодня, 17:33

Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Овечкин (справа) и Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports

Издание The Athletic проанализировало контракты хоккеистов «Вашингтона» перед началом нового сезона. В топ-3 вошли российские форварды команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Обозреватель издания Дом Лущишин подсчитал эффективность всех контрактных соглашений.

На третьем месте оказался контракт Овечкина с кэпхитом 9,5 миллионов долларов, которое будет действовать еще три года. Прибавочная стоимость соглашения — минус 8,5 миллионов долларов, эффективность — 21 процент.

Вторую строчку занимает другой россиянин — Евгений Кузнецов. Он зарабатывает 7,8 миллонов долларов в год, его контракт рассчитан еще на два сезона. Прибавочная стоимость — минус 9,4 миллионов долларов, эффективность — 10 процентов.

Самым худшим контрактом признано соглашение шведского форварда Никласа Бекстрема с кэпхитом 9,2 миллионов долларов за сезон. Прибавочная стоимость — минус 13,1 миллион, эффективность — 4 процента.

Источник: The Athletic
Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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