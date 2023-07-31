Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Издание The Athletic проанализировало контракты хоккеистов «Вашингтона» перед началом нового сезона. В топ-3 вошли российские форварды команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Обозреватель издания Дом Лущишин подсчитал эффективность всех контрактных соглашений.
На третьем месте оказался контракт Овечкина с кэпхитом 9,5 миллионов долларов, которое будет действовать еще три года. Прибавочная стоимость соглашения — минус 8,5 миллионов долларов, эффективность — 21 процент.
Вторую строчку занимает другой россиянин — Евгений Кузнецов. Он зарабатывает 7,8 миллонов долларов в год, его контракт рассчитан еще на два сезона. Прибавочная стоимость — минус 9,4 миллионов долларов, эффективность — 10 процентов.
Самым худшим контрактом признано соглашение шведского форварда Никласа Бекстрема с кэпхитом 9,2 миллионов долларов за сезон. Прибавочная стоимость — минус 13,1 миллион, эффективность — 4 процента.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -