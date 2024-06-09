Ушаков считает, что Бобровский способен обеспечить «Флориде» победу в Кубке Стэнли

Хоккейный агент Геннадий Ушаков прокомментировал игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0).

«В плей-офф в этом году Сергей Бобровский играет особенно уверенно. То, что он «на ноль» сыграет, я вполне ожидал, хотя у «Эдмонтона» одно из лучших нападений в лиге. Сергей такими матчами вселяет уверенность в свою команду, поэтому они победили.

Сергей способен обеспечить «Флориде» победу в Кубке Стэнли, но при этом он бьется не в одиночку — там есть как минимум четыре игрока в нападении и пара человек в защите, достойные трофея», — цитирует Ушакова Metaratings.ru.

35-летний Бобровский отразил все 32 броска и был признан первой звездой встречи.