Макдэвид не набрал очков в пятом матче Кубка Стэнли-2024

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями в первом матче финала Кубка Стэнли против «Флориды» (0:3).

Канадец провел пятый матч без очков в этом розыгрыше плей-офф НХЛ. Всего он сыграл в 19 матчах в Кубке Стэнли-2024, в которых набрал 31 (5+26) очко. Форвард «Ойлерз» является лучшим бомбардиром розыгрыша.

Также Макдэвид прервал результативную серию в плей-офф НХЛ, которая длилась 4 игры.

Второй матч финала пройдет 11 июня. Начало — в 3.00 мск.