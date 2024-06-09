Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:50

Ферстаппен выиграл «Гран-при Канады», Норрис стал вторым

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Канады». Гонка проходила на автодроме Жиля Вильнева в Монреале.

Действующий чемпион мира стартовал со второй позиции. Для него эта победа стала шестой в нынешнем сезоне.

Вторым финишировал Ландо Норрис из «Макларен», уступив лидеру 3,879 секунды. Третье место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл (+4,317), у которого была поул-позиция. Следом за ним расположился его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+4,915).

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел с дистанции после трех пит-стопов из-за технических проблем. По итогам квалификации он был 11-м.

Ферстаппен набрал 194 очка и продолжает лидировать в личном зачете пилотов. На второй строчке идет Леклер (138). Тройку лидеров замыкает Норрис (131).

Формула-1
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
2
6
Читайте также
Алькарас в пяти сетах обыграл Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Тренер академии Jackson Wink повесил над залом перевернутый флаг США
Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет
Критикуют тренера за огромную зарплату, из РПЛ взяли только спартаковца, а квалификацию провалили. Что происходит в сборной Сербии накануне Евро-2024
В Белом доме заявили, что Киев воспользовался разрешением бить по России оружием США
Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о нападении на него
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Риккардо — о критике со стороны Вильнева: «Все эти люди могут выкусить»

Расселл — о третьем месте на этапе в Канаде: «Похоже на упущенную возможность»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости