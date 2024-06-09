Тренер Морис: «Сегодня ведущим игроком «Флориды» в меньшинстве был Бобровский»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис поделился мнением об игре вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0).

«Есть матчи, в которых полевые игроки являются ведущими, когда мы находимся в меньшинстве. Но сегодня нашим ведущим игроком был Сергей. С такими элитными игроками (как у «Эдмонтона»), сложно оставить ворота сухими, если, конечно, у вас нет такого вратаря», — цитирует тренера ESPN.

35-летний Бобровский отразил все 32 броска и был признан первой звездой встречи.