Пол Морис: «Макдэвид и Драйзайтль — особенные хоккеисты во всех аспектах игры»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил игру форвардов «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

«Они действительно особенные хоккеисты во всех аспектах игры. Вы можете все делать правильно и при этом не остановить их», — сказал Морис на пресс-конференции.

Счет в финальной серии Кубка Стэнли 1-0 в пользу «Флориды». В первом матче «Пантерз» победили со счетом 3:0.

Второй матч пройдет 11 июня и начнется в 3:00 мск.