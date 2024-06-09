Форвард «Барыса» Кодола отреагировал на отъезд Колосова в НХЛ

Форвард казахстанского «Барыса» Владислав Кодола прокомментировал отъезд белорусского вратаря Алексея Колосова в НХЛ.

«Он сказал, что уровень игры в Континентальной хоккейной лиги выше и лучше, чем в АХЛ. Не знаю, будет он там оставаться или вернется, у него есть сомнения. Он очень хорошо провел прошлый сезон, может его себе в актив занести. Ему бы еще пару таких сезончиков в КХЛ провести, и уже станет элитным вратарем», — цитирует Кодола Legalbet.