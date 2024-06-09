Ткачак: «Бобровский был просто нереален»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак прокомментировал игру вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0).

«Он был просто нереален. Его подготовка невероятна. В нем есть все, что вы хотите видеть в товарище по команде, и особенно во вратаре. Он играл ради нас», — цитирует Ткачака ESPN.

35-летний Бобровский отразил все 32 броска и был признан первой звездой встречи.