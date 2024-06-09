Тарасенко в раздевалке вручил Бобровскому приз лучшему игроку матча с «Эдмонтоном»

«Флорида» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» со счетом 3:0. Первой звездой встречи был признан вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский.

В раздевалке после матча форвард «Флориды» Владимир Тарасенко от имени всей команды вручил Бобровскому приз лучшему игроку матча.

«Хороший старт ребята, хорошая победа. Давайте перезагрузимся и сделаем это снова», — сказал Бобровский.

Счет в серии 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч пройдет 11 июня и начнется в 3:00 мск.