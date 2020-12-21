Комиссионер НХЛ заявил, что главным приоритетом в новом сезоне будет здоровье спортсменов

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн отметил важность здоровья и безопасности для всех участников лиги в сезоне-2020/21.

Новый сезон стартует 13 января и завершится 8 мая. Каждая команда в регулярке проведет по 56 матчей вместо традиционных 82.

- НХЛ с нетерпением ждет начала сезона, особенно учитывая то, что предыдущий сезон был успешно возобновлен, а обладатель Кубка Стэнли определен, — цитирует Беттмэна сайт НХЛ. — Мы понимаем, что у нас будут сложности, как это было весной и летом. Однако для нас в приоритете будут оставаться здоровье и безопасность всех участников, а также мест, где мы будем жить и играть. Как весной и летом, мы благодарим Ассоциацию игроков НХЛ (NHLPA) за совместную работу, которая позволит лиге вернуться на лед.