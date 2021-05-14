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«Колорадо» впервые за 20 лет стал обладателем Президентского кубка

06:38
«Колорадо» завоевал Президентский кубок. Фото Twitter
«Колорадо» завоевал Президентский кубок. Фото Twitter
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«Колорадо» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:1.

«Эвеланш» набрал 82 очка и стал чемпионом Западного дивизиона, а также обладателем Президентского кубка. «Вегас» также набрал 82 очка, однако уступил «Колорадо» по количествам побед в основное время.

«Колорадо» в третий раз стал обладателем Президентского кубка. Последний раз клуб завоевывал трофей в сезоне-2000/01, став после этого обладателем Кубка Стэнли.

В сезоне-2019/20 обладателем Президентского кубка стал «Бостон». Всего 8 команд, выигрывавших трофей, становились обладателями Кубка Стэнли в один год. Также Президентский кубок дает преимущество домашней арены в четырех раундах плей-офф.

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