«Колорадо» впервые за 20 лет стал обладателем Президентского кубка
06:38
«Колорадо» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:1.
«Эвеланш» набрал 82 очка и стал чемпионом Западного дивизиона, а также обладателем Президентского кубка. «Вегас» также набрал 82 очка, однако уступил «Колорадо» по количествам побед в основное время.
«Колорадо» в третий раз стал обладателем Президентского кубка. Последний раз клуб завоевывал трофей в сезоне-2000/01, став после этого обладателем Кубка Стэнли.
В сезоне-2019/20 обладателем Президентского кубка стал «Бостон». Всего 8 команд, выигрывавших трофей, становились обладателями Кубка Стэнли в один год. Также Президентский кубок дает преимущество домашней арены в четырех раундах плей-офф.
Читайте также
«Миранчук использует шансы. Гайч просто никакой». Что пишут в Италии о матче «Аталанта» — «Беневенто»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю