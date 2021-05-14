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«Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес» и завоевал Президентский кубок

06:34
14 мая. «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 5:1. Фото ХК «Колорадо»
14 мая. «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 5:1. Фото ХК «Колорадо»
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«Колорадо» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:1.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Тайсон Йост, еще по шайбе забросили Пьер Белльмар, Йонас Донской и Андре Бураковски. У «Кингз» отличился Шон Уокер.

После этого матча «Колорадо» с 82 очками стал чемпионом Западной конференции и обладателем Президентского кубка. «Лос-Анджелес» с 49 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (0:1, 5:0, 0:0)

Голы: Уокер — 5, 19:15 — 0:1. Джост — 6 (Рантанен, Ландескуг), 29:46 — 1:1. Джост — 7 (Тимминс, Рантанен), 31:38 — 2:1. Белльмар — 9 (Менья, Бураковски), 34:26 — 3:1. Донской — 17 (Кадри, Тимминс), 36:50 — 4:1. Бураковски — 19 (Тэйвз, Макар), 38:58 — 5:1.

Вратари: Юханссон — Гросеник.

Штраф: 19 — 9.

Броски: 43 (12+18+13) — 22 (4+10+8).

Наши: Ничушкин (14.26/1/0) — -.

14 мая. Денвер. Ball Arena.

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