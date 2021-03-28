«Вегас» в овертайме обыграл «Колорадо»

«Вегас» выиграл у «Колорадо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Решающую шайбу в овертайме забросил Макс Пачиоретти. Россиянин Валерий Ничушкин в составе хозяев результативными действиями не отметился.

«Вегас» набрал 47 очков и лидирует в Западном дивизионе. У «Колорадо» 46 очков и второе место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вегас» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Донской — 12 (Жирар), 1:16 — 1:0. Мартинес — 4 (бол., Стивенсон, Пачиоретти), 16:32 — 1:1. Тэйвз — 6 (Маккиннон), 17:35 — 2:1. Каррье — 2 (Теодор, Носек), 23:40 — 2:2. Пачиоретти — 18 (Так, Коглан), 61:56 — 2:3.

Вратари: Грубауэр — Флери.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 24 (10+9+4+1) — 34 (12+10+10+2).

Наши: Ничушкин (15.16/1/+1) — -.

27 марта. Денвер. Ball Arena.