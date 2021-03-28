«Детройт» победил «Коламбус» и прервал серию из трех поражений

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 3:1.

На шайбы Адама Эрна, Робби Фаббри и Энтони Манты гости ответили точным броском Ника Фолиньо. «Ред Уингз» прервали серию из трех поражений подряд.

После этого матча «Детройт» с 26 очками занимает восьмое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 34 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Коламбус» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Эрне — 6 (Гронек, Декейсер), 8:29 — 1:0. Фаббри — 10 (Ларкин, Задина), 8:58 — 2:0. Фолиньо — 6 (Тексье, Дженнер), 31:43 — 2:1. Манта — 9 (Ларкин, Немет), 44:42 — 3:1.

Вратари: Пикар — Мерзликинс (57:18).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (16+8+10) — 22 (5+9+8).

Наши: Наместников (17.38/2/0), Свечников (8.24/0/0) — Гавриков (17.03/1/-1).

27 марта. Детройт. Little Caesars Arena.